Basket: Nba, Doncic show e Dallas supera Toronto

20 gennaio 2022 a

a

a

Dallas, 20 gen. - (Adnkronos) - Continua la risalita playoff dei Mavericks (26-19) - una delle squadre più in forma delle ultime settimane che battono anche i Raptors (21-21) per 102-98 e si prendono la quarta vittoria in fila e la decima delle ultime 11 sfide. Partita così dall'11° posto a Ovest, Dallas ora si ritrova a ridosso dei Jazz e della quarta posizione. Non bastano invece a Toronto - che riduce la rotazione a soli sette uomini - i 20 punti e 8 rimbalzi di un Pascal Siakam che guida un quintetto tutto in doppia cifra (19 punti e 8 rimbalzi per OG Anunoby)

L'ennesima vittoria dei texani ha come protagonista il solito Luka Doncic, autore di 41 punti con 13/24 al tiro, 14 rimbalzi e 7 assist con tanto di tripla che a un minuto dal termine condanna definitivamente i canadesi al ko. L'All-Star sloveno è uno dei tre giocatori in doppia cifra per Dallas, a cui si aggiungono i 18 punti di Kristaps Porzingis e i 16 in uscita dalla panchina di un chirurgico Tim Hardaway Jr. da 7/10 al tiro.