Quirinale: Lupi (NcI), 'convocare con urgenza vertice centrodestra'

20 gennaio 2022

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "La nostra posizione è chiara e leale: il centrodestra unito deve indicare il nome del candidato alla presidenza della Repubblica e quel nome, fino a quando non scioglierà la riserva, è Silvio Berlusconi. Ma il tempo stringe e tutti insieme dobbiamo prendere una decisione perché non possiamo permetterci di andare al rimorchio del centrosinistra, che non ha ancora un nome". Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia a Omnubus, su La7.

"Per questo pensiamo che sia necessario e urgente convocare un vertice. Non possiamo arrivare a lunedì senza un nome, una strategia condivisa o, peggio, in ordine sparso. Quest'ultima ipotesi significherebbe la fine della coalizione e sarebbe un danno per tutti”, ha aggiunto.