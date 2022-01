Quirinale: La Russa (FdI), 'identikit di Berlusconi giusto ma non sia candidato di bandiera'

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Berlusconi non è soltanto il più affermato e quello con più storia ma pure l'unico dei tre leader che ha più di cinquant'anni. Berlusconi ha dalla sua il sostegno complessivo del Ppe e la certezza che farebbe gli interessi nazionali. Siamo sicuri perciò che Berlusconi corrisponda al nostro identikit di presidente della Repubblica. Poniamo solo un problema". Lo dice Ignazio La Russa al Giornale.

"Non dev'essere un candidato di bandiera ma uno che ha chance di vittoria conclamate. Sino a questo momento, Forza Italia, più che Berlusconi, ci ha assicurato di avere un pacchetto di parlamentari in procinto di dichiararsi a favore della sua candidatura -spiega il senatore di FdI-. I giorni passano: non vogliamo nomi e cognomi o dichiarazioni sottoscritte da un notaio, ma dobbiamo fiutare l'aria per capire se questo racconto, fatto a noi e allo stesso Berlusconi, corrisponda alla realtà".

"In tal caso, se sciogliesse la riserva, saremmo i più felici nel sostenerlo. Se non fosse probabile che quei voti possano aggiungersi ai nostri, allora occorrerebbe una riflessione. Se ci saranno le prospettive che ho descritto, garantiremo tutti i nostri 64 voti. Mi auguro che possano fare e dire lo stesso anche tutti gli altri partiti della coalizione", ha aggiunto La Russa.