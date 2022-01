Schneider Electric per l'undicesimo anno consecutivo nella classifica Global 100 di Corporate Knights

20 gennaio 2022 a

• Corporate Knights colloca Schneider Electric al quarto posto nella classifica delle aziende leader nella sostenibilità per il 2022

Stezzano (BG), 20 gennaio2022 – Schneider Electric , leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, si è guadagnata per l'undicesimo anno consecutivo un piazzamento nella classifica Global 100 delle aziende più sostenibili stilata annualmente da Corporate Knights.

La società di ricerca canadese esamina oltre 6.900 aziende del mondo ogni anno per individuare quelle che fanno parte dell'1% con le migliori prestazioni in termini di sostenibilità. La metodologia Global 100 si basa su 23 indicatori chiave di performance, con il 50% del peso dei punteggi che viene assegnato in funzione della quota di investimenti e ricavi “puliti” che l'azienda dichiara.

Secondo Corporate Knitghs, le 100 aziende più sostenibili del mondo ottengono risultati superiori, con un rapporto tra ricavi e tonnellate di anidride carbonica emessa quattro volte superiore rispetto alla media delle aziende che fanno parte di MSCI All Country World Index.

Schneider Electric è entrata nella Global 100 di Corporate Knights ogni anno a partire dal 2012 in poi; nel 2021 ha raggiunto il primo posto e quest'anno è posizionata al quarto. Questi risultati arrivano grazie all'integrazione della sostenibilità nella strategia di business del gruppo. Nel 2021, Schneider Electric ha rafforzato il suo ramo di consulenza sulla sostenibilità , per aiutare più clienti e partner ad affrontare la loro trasformazione sostenibile.

“Non c'è una formula magica per essere ripetutamente inserita tra le aziende più sostenibili, si tratta solo di agire bene, con i giusti obiettivi” ha commentato Olivier Blum Chief Strategy & Sustainability Officer di Schneider Electric. “Siamo una realtà che vuole avere un impatto e vediamo nella sostenibilità un'opportunità di crescita per noi e per tutti. Fa parte del nostro modello, della nostra cultura, della strategia, del modo in cui coinvolgiamo tutto il nostro ecosistema di dipendenti, partner della supply chain e clienti per ottenere ciò che ci prefiggiamo, giorno dopo giorno”.

Schneider Electric ha già iniziato questo nuovo anno ai massimi livelli per quanto riguardale sue performance ambientali, sociali e di governance (ESG), come evidenziato dall'inserimento dell'azienda in quattro rating ESG per il 2021 , tra cui si annoverano la lista CDP Climate Change A list e l'indice Dow Jones Sustainability World Index.

Per maggiori informazioni sulle performance e principi ESG di Schneider Electric consultare la sezione dedicata del sito web.

Chi è Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

