Melbourne, 20 gen. -(Adnkronos) - La campionessa in carica dello Us Open Emma Raducanu esce di scena al secondo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. La britannica, numero 18 del mondo e 17 del seeding, cede alla montenegrina Danka Kovinic, numero 98 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 dopo due ore e 36 minuti.