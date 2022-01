Governo: pre-consiglio alle 15, in Cdm attesi dl sostegni e su rincari bollette

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il pre-Consiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm, è stato convocato per questo pomeriggio alle 15. All'ordine del giorno figura solo il ddl delega al governo per l'adozione del codice della ricostruzione. Ma sul tavolo del Cdm sono attesi il decreto sostegni -per ristorare i comparti più colpiti dalle ultime misure anti-Covid- e le misure per calmierare i rincari delle bollette. Oggi è inoltre attesa la firma del premier Mario Draghi al Dpcm con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il green pass base dal 1 febbraio.