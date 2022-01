Baci Perugina, da 100 anni prodotti solo nello stabilimento di S. Sisto

20 gennaio 2022 a

Perugia, 20 nov. (Adnkronos/Labitalia) - I cioccolatini Baci Perugina sono esclusivamente prodotti a Perugia nello stabilimento di S. Sisto e oggi raggiungono ogni parte del mondo. Da 100 anni la ricetta resta sempre la stessa: realizzati con soli 8 ingredienti, i Baci sono perfetti nel gusto ma non nella forma. La nocciola, infatti, adagiata sul cuore di gianduia, crea ogni volta Baci di forma diversa. Questa unicità regala a Baci una bellezza 'perfettamente imperfetta'.

Un ingrediente chiave della storia d'amore e di emozioni dei Baci Perugina è la Casa del cioccolato Perugina, una storica sede fondata con il desiderio di condividere un'eredità culturale, dove tradizione, innovazione, arte e passione si animano. La Casa del Cioccolato, con il suo Museo, la Scuola del Cioccolato, la Fabbrica, la sala degustazione e negozio, consente di vivere un'esperienza lungo la storia centenaria e nel mondo di Baci Perugina.

Fondata nel 2007, la Casa del Cioccolato Perugina accoglie circa 78.000 visitatori ogni anno ed è il secondo museo industriale italiano più visitato, dopo il museo della Ferrari a Maranello. Gli amanti del cioccolato provenienti da tutto il mondo affluiscono a Perugia per conoscere la notevole storia, la tradizione e le caratteristiche uniche del marchio. Gli ospiti hanno l'opportunità di curiosare nel vasto archivio del museo storico, visitare la fabbrica dove vengono prodotti i Baci, assaggiare la varietà di specialità della Perugina, e anche partecipare a un corso per apprendere come vengono prodotti i Baci. La Scuola del Cioccolato Perugina, la prima in Italia aperta al pubblico, offre dimostrazioni dal vivo e corsi per visitatori di tutte le età, con una partecipazione di più di 5000 persone ogni anno.