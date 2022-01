Quirinale: Scotto (Art.1) a Renzi, 'Qui Quo Qua non bastano, meglio la Banda Bassotti'

20 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Vero. Qui Quo Qua da soli non possono bastare. Sono troppo ingenui. E' opportuno invece che entri in azione finalmente la Banda Bassotti. Che di esperienza ne ha da vendere. E che saprà indicarci senz'altro il metodo giusto per chiudere la partita sul Quirinale. #sischerza". Lo scrive su Twitter Arturo Scotto, coordinatore di Articolo 1, replicando alle ultime affermazioni di Matteo Renzi sul centrosinistra.