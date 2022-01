Quirinale: Ceccanti, 'voto positivi, importante siano caduti tabù'

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Voto per Quirinale. L'importante è che per la prima volta siano caduti dei tabu' e che si sia affermato con forza il principio di garantire al massimo il diritto di elettorato attivo per un'elezione importantissima, poi tutte le scelte operative sono sempre opinabili". Così Stefano Ceccanti del Pd su twitter. "E' stato sciolto positivamente il dilemma sul SE votare, il COME va sempre valutato laicamente. Lo giudicheremo meglio ex post", aggiunge.