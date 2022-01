Due mesi gratis di Vodafone Infinito con il servizio di Ricarica Automatica

20 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 20 Gennaio 2022. Oggi chi decide di attivare il sistema di Ricarica Automatica con il servizio di pagamento Smart Pay, ha diritto ad un interessante regalo da parte di Vodafone: due mesi per comunicare e navigare in Internet gratuitamente e senza limiti con l'offerta tutto compreso Vodafone Infinito.

Due mesi di giga illimitati e super veloci, più sms e minuti di chiamate

Per usufruire della possibilità di utilizzare gratuitamente sulla propria linea l' offerta Infinito Vodafone per due interi mesi, occorre modificare il proprio metodo di pagamento, passando dal sistema di addebito sul credito residuo al sistema Smart Pay e attivando la Ricarica Automatica, comunque gratuita.

Smart Pay è un metodo di pagamento che permette di abbinare una carta di credito o un conto corrente alla propria linea telefonica, in maniera tale da procedere con l'addebito automatico del canone mensile del piano tariffario di riferimento.

Qualche giorno prima della data di rinnovo del piano tariffario, e in ogni caso quando il credito rimanente sulla propria Sim non supera i 5 euro di soglia minima, il costo mensile viene addebitato automaticamente sullo strumento di pagamento abbinato al proprio numero di telefono, senza che sia necessario alcun tipo di operazione.

Questo metodo evita di rimanere senza credito, e quindi di non ottenere il rinnovo automatico del piano, risolvendo il problema di un eventuale ritardo o dimenticanza.

Per attivare la Ricarica Automatica è possibile utilizzare l'applicazione mobile My Vodafone, oppure recarsi personalmente negli store Vodafone in cui è disponibile la promozione. È importante tenere presente che chi sceglie l'addebito in conto corrente deve necessariamente recarsi presso un centro Vodafone, mentre chi attiva il servizio di pagamento Smart Pay tramite My Vodafone deve associare preventivamente una carta di credito alla linea telefonica, per poi autorizzare la Ricarica Automatica entro 48 ore.

Ad attivazione completata del servizio di Ricarica Automatica, sulla propria linea verrà incluso automaticamente il piano tutto incluso Vodafone Infinito, che offre la possibilità di effettuare chiamate in Italia verso numeri fissi e mobili, di inviare sms e di navigare velocemente e senza limiti sulla rete 5G Vodafone.

Al termine dei due mesi di promozione, Vodafone Infinito si disattiva in automatico, senza richiedere alcun intervento da parte del cliente, riportando le condizioni del piano tariffario precedente. Ciò significa che per due mesi il cliente può usufruire pienamente delle performance di Vodafone Infinito senza alcun costo aggiuntivo oltre alla tariffa del proprio piano.

La promozione è valida per chiunque utilizzi una SIM ricaricabile Vodafone con sistema di addebito su credito residuo, ed è un'eccellente opportunità per testare la potenzialità del piano Infinito e scoprirne i vantaggi, oltre a scoprire la praticità del sistema di pagamento con Ricarica Automatica.

Responsabilità editoriale

Tilinko – Img Solutions srl

[email protected]