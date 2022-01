Come trovare parcheggio senza stress grazie al web

20 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Roma, 20 gennaio 2022 –Trovare parcheggio è un'operazione che può rivelarsi particolarmente complessa in numerose circostanze, per esempio quando si ha la necessità di lasciare il veicolo nei pressi di aeroporti, stazioni e porti, così come in un'area particolarmente trafficata di una grande città o, ancora, quando non si conoscono la struttura e le opzioni a disposizione.

Ciò vale non solo per i privati ma anche per le aziende, con la necessità da parte di dipendenti e collaboratori in trasferta di non registrare ritardi sulla tabella di marcia e ottenere anche la fattura.

Per agevolare la ricerca di un parcheggio in queste circostanze è possibile ricorrere al web, infatti con la prenotazione online si evita di perdere tempo, si possono scoprire le migliori tariffe e pagare in maniera digitale oppure direttamente presso la struttura. Si tratta di una soluzione semplice e veloce per gestire al meglio ogni esigenza quando bisogna spostarsi per un viaggio, un impegno personale o dei motivi di lavoro.

Come trovare i migliori parcheggi online

Per parcheggiare senza stress in qualsiasi circostanza è possibile affidarsi a realtà di riferimento come My Parking , sito leader nel settore della prenotazione online dei parcheggi in Italia e in Spagna.

Il servizio permette infatti di individuare il miglior parcheggio al prezzo più conveniente in pochi istanti, basta scegliere il posto più adatto per l'auto, la moto, il furgone o il pullman, confrontare leofferte disponibili ed effettuare la prenotazione, con pagamento online anticipato oppure presso la struttura.

In questo modo non bisogna far altro che valutare le soluzioni presenti in base alla destinazione, cercando ad esempio un parcheggio in aeroporto per lasciare l'auto prima di prendere un volo nazionale o internazionale, oppure in stazione per proseguire il viaggio in treno. Per analizzare in modo accurato le varie opzioni con My Parking è sufficiente leggere le informazioni dettagliate riportate sul portale, tra cui la distanza dalla destinazione, i servizi richiedibili e l'orario di apertura.

Per valutare bene ogni parcheggio è possibile consultare anche le recensioni degli utenti, per capire quali sono i punti di forza di ogni servizio e prendere una decisione consapevole. Il beneficio principale è la possibilità di comparare online i prezzi dei parcheggi, per scegliere con facilità la tariffa con il miglior rapporto qualità-prezzo e scoprire se conviene pagare online per ottenere uno sconto sul costo del parcheggio.

Una volta prenotato il parcheggio è garantito, quindi non resta che recarsi presso la struttura nel giorno e orario concordati per stazionare il proprio veicolo senza preoccupazioni.

Quali servizi accessori scegliere oltre al parcheggio?

La maggior parte dei parcheggi mette a disposizione una serie di servizi accessori, con i quali personalizzare l'esperienza e ottenere un servizio adeguato alle proprie necessità. Innanzitutto, è possibile scegliere tra un posto coperto o scoperto, con il primo che è in grado di offrire una protezione maggiore del veicolo in caso di eventi meteorologici, mentre il secondo risulta invece più pratico ed economico.

In fase di scelta è naturalmente fondamentale tenere conto della vicinanza del parcheggio alladestinazione finale, ricordando che in alcuni casi è possibile scegliere un posto più lontano e sfruttare un servizio navetta o di car valet incluso nel prezzo per realizzare l'ultimo tratto dello spostamento.

Il car valet spesso può anche essere richiesto come opzione, ad esempio per lasciare l'auto direttamente all'entrata del terminal aeroportuale; sarà l'addetto a prendere in carico il veicolo e portarlo nel parcheggio, con la possibilità di ritirare la vettura nello stesso punto al ritorno. In alcuni casi è possibile anche tenere le chiavi del mezzo, un'opzione che offre ulteriori garanzie in termini di sicurezza.

I servizi aggiuntivi possono rivelarsi davvero comodi e utili, tuttavia bisogna prestare attenzione all'incidenza di questi extra sul prezzo del parcheggio, preferendo le strutture che comprendono tali servizi all'interno della tariffa. Utilizzando le soluzioni digitali per la prenotazione dei parcheggi online è possibile gestire il tutto in modo facile e rapido, confrontando i prezzi e i servizi inclusi in pochi click per essere sicuri di optare per la soluzione di parcheggio più confortevole ed efficiente.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.myparking.it/

Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl per Uppercut