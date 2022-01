Calcio: Pasqualin (agente), 'Fifa e prestiti? aspettiamo applicazione ma ben vengano regole'**

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Sicuramente va apprezzato lo sforzo di regolamentare il settore, e non restare come sempre nell'inedia e inerzia. Ma aspettiamo la loro entrata in vigore per valutarle". Il procuratore di calcio Claudio Pasqualin risponde così all'Adnkronos sulle nuove regole per i prestiti dei giocatori tra squadre che la Fifa ha intenzione di far scattare dalla fine della stagione. "Magari quello dei prestiti -sottolinea- non è il primo dei problemi ma almeno su questo si innova e vedo con favore la regolamentazione dell'argomento, adesso vedremo come si muove la Fifa su noi procuratori".