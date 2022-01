Quirinale: Campi, 'eccesso protagonismo Berlusconi può causare danni a centrodestra'** (3)

20 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - "Berlusconi non si è ancora rassegnato ad una dato politico evidente, vale a dire il cambiamento dei rapporti di forza all'interno della coalizione. Questo può essere un problema per la democrazia, che vede indebolirsi l'area liberal-democratica e rafforzarsi quella populista-radicale, ma è un dato di fatto, basato sui risultati elettorali e sui conseguenti rapporti di forza. È stato il leader della coalizione, ma non lo è più".

"Berlusconi può anche decidere di smarcarsi e di muoversi in solitaria, di cercare il voto per sè o per altri invece che elaborare un piano comune con gli alleati. Così facendo però, il pericolo è che il centrodestra da una posizione di vantaggio in partenza sia costretto alla fine ad adeguarsi alle indicazioni che faranno altri".

"Il risultato finale -conclude Campi- è che l'eccesso di protagonismo di Berlusconi rischia di penalizzare l'alleanza di cui fa parte, con contraccolpi negativi per il futuro".