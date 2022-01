Lavoro: Marantelli, 'solidarietà ad Orlando e gratitudine per suo impegno'

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Gratitudine al Ministro Andrea Orlando per il suo grande impegno nel combattere povertà, disuguaglianze e promuovere il valore del lavoro. A lui la solidarietà affettuosa per le minacce ricevute. Come dimostrato in passato, non si lascerà intimidire. Mi auguro che le autorità non sottovalutino questo episodio perché, l'esperienza insegna, in questo campo minacce e vigliaccherie vanno particolarmente prese sul serio". Così Daniele Marantelli della Direzione Nazionale Pd.