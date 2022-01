20 gennaio 2022 a

Firenze, 20 gen. - (Adnkronos) - Insulti ed offese via social ad Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in Regione Toscana. Un suo post su Facebook con una fotografia in cui compare con il leader Matteo Salvini è stato ricoperto da frasi oltraggiose all'indirizzo di Montemagni, del suo partito e dello stesso Salvini.