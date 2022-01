M5S: inquirenti, Grillo 'tutelava' Onorato, 'va trattato bene'** (2)

20 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Grillo, a dire dell'accusa, gira i messaggi di Onorato ai politici M5S che occupavano ruoli chiave come l'ex titolare dei Trasporti Danilo Toninelli, l'ex ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e l'allora suo vice Stefano Buffagni, tutti non indagati. È il Mise, ad aprile 2020, ad autorizzare i commissari straordinari di Tirrenia a sottoscrivere l'accordo con la Cin, controllata del gruppo Moby, qualche mese dopo c'è il rinnovo della convenzione fra lo Stato e la compagnia di navigazione. Sempre il governo Conte è anche chiamato a decidere sugli sgravi fiscali da destinare al settore. Nelle chat sequestrate - la ricerca per parole chiave restituirebbe i nomi di circa 15 parlamentari - ci sarebbe la triangolazione tra Onorato, Grillo e gli inconsapevoli politici M5S che rispondevano ai messaggi del garante con chiarimenti, controdeduzioni o tecnicismi che poi finivano nelle mani di Onorato.