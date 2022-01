Quirinale: Magi, 'bene drive in per voto positivi'

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "E' molto importante che si stia facendo il massimo sforzo per consentire di votare a tutti i 'grandi elettori' anche con modalità innovative come il drive -in. Le regole e le prassi servono per garantire al meglio l'esercizio dei diritti e delle prerogative costituzionali, ma se in un dato contesto regole e prassi non riescono a garantire tali prerogative più che opportuno è necessario modificarle purché siano rispettati dei requisiti di personalità, segretezza e contestualità del voto". Lo afferma Riccardo Magi, deputato e presidente di +Europa.