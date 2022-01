Fisco: Verini, 'da 464mila cittadini 2x1000 a Pd, è conferma legame con elettori

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "La pubblicazione da parte dell'agenzia delle Entrate dei dati sulle scelte dei cittadini per il 2X1000, conferma il legame importante del Pd con elettori e simpatizzanti che hanno scelto di destinare questa quota al Partito Democratico. Sono 464.000 i cittadini italiani che hanno ancora una volta deciso di dare fiducia e sostegno concreto al Pd". Così Walter Verini, tesoriere del Pd.

"Per noi si tratta di un impegno: continuare a ripagare questa fiducia rafforzando il nostro lavoro per l'interesse del Paese, delle fasce più deboli e fragili, ma in generale per gli italiani che nel mondo del lavoro e delle imprese, della scuola e della cultura e dello spettacolo, dello sport vivono da tempo un momento difficile che insieme dobbiamo e vogliamo superare".

"E si tratta di un impegno per un partito unito ed aperto, di cui un finanziamento trasparente e' condizione essenziale, e di cui l'esperienza delle Agora' una sfida di grande valore".