Quirinale: Iv a Della Vedova, 'Berlusconi non in corsa grazie a noi'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Certo che ci vuole coraggio da parte di Della Vedova, ma proprio tanto, a sostenere che Renzi sarebbe più vicino a Berlusconi: se il Cavaliere non è in corsa lo si deve proprio grazie al no di Italia Viva alla sua candidatura”. Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva, a proposito della dichiarazione di Benedetto della Vedova su Matteo Renzi.

“E in ogni caso, il Della Vedova di oggi è lo stesso Della Vedova che per ben due legislature è stato parlamentare di Forza Italia e Popolo delle Libertà?”, conclude.