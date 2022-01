20 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Per favore non c'è nessuna possibilità che Berlusconi diventi presidente della Repubblica". Così Matteo Renzi in un'intervista alla Cnbc. "Ci sono zero, zero possibilità", ha aggiunto mimando il gesto dello 'zero' davanti alle telecamere.