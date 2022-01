Bollette: Salvini, 'ragioniamo su Colle senza dimenticare emergenza rincari'

21 gennaio 2022 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “Il caro-energia è un'emergenza nazionale: famiglie, artigiani e imprese vanno difese con interventi rapidi e immediati. Servono almeno 30 miliardi. È doveroso che la politica ragioni sul Quirinale per trovare una soluzione rapida e soddisfacente, ma non deve diminuire l'impegno per risolvere un problema concreto e drammatico come quello delle bollette”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, allegando alla nota la bolletta di un caseificio di Caserta raddoppiata nell'arco di un anno, passando da 843 euro del 2020 a 1.797 del 2021.