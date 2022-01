Cromology si unisce al 4° player mondiale delle pitture e vernici

21 gennaio 2022 a

PARIS, 21 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Cromology annuncia oggi che la sua vendita a DuluxGroup Limited (DGL) è stata completata.

DGL è il leader sul mercato delle pitture, vernici e rivestimenti decorativi in Australia e Nuova Zelanda, e posseduta al 100% da Nippon Paint Group (NPG), il quarto gruppo mondiale di pitture e vernici in più rapida crescita nel settore.

L'operazione fa seguito all'annuncio, a ottobre dello scorso anno, dell'avvio di trattative esclusive tra DuluxGroup e il gruppo Wendel, ex azionista di Cromology. Questo processo, comprese le autorizzazioni normative e il trasferimento delle azioni, è ora concluso.

Oltre ad essere il leader del mercato in Australia e Nuova Zelanda nelle vernici, pitture e rivestimenti decorativi, DuluxGroup può vantare una presenza crescente in Europa e sta portando avanti gli ambiziosi piani di sviluppo di Nippon Paint Group nel settore delle pitture decorative in Europa e in altri mercati occidentali. Non ha nessuna associazione né collegamento con il proprietario del marchio DULUX in altre parti del mondo, ivi compresa l'Europa.

Con le risorse, le dimensioni e la solidità finanziaria del quarto gruppo mondiale di pitture e vernici con la più rapida crescita nel settore, DGL prevede di investire nella crescita futura di Cromology e intravede ottime opportunità per un ulteriore sviluppo delle sue posizioni di leader nel settore.

Richard Stuckes, Direttore delle Operazioni Internazionali di DGL International, sottolinea che l'acquisizione di Cromology è stata intrapresa con una forte ambizione di crescita.

«Il nostro obiettivo è acquisire aziende leader sul loro mercato che hanno già una storia solida, di conservarle e di farle crescere. Cromology è di fama mondiale. Ha un eccellente team manageriale che ha una conoscenza ed esperienza approfondite del mercato europeo, vanta marchi rinomati che sono diventati nomi familiari al grande pubblico, possiede siti di produzione eccellenti, un'ampia distribuzione in tutte le aree geografiche chiave, delle solide credenziali di R&S e, soprattutto, molte altre opportunità di crescita» ha dichiarato Stuckes.

«Per noi si tratta di acquisire una piattaforma europea di dimensioni significative che funga da base per una crescita a lungo termine. Vediamo opportunità nei mercati geografici adiacenti e nei relativi segmenti di prodotto, in particolare attraverso una gamma di prodotti e una tecnologia più ampie di quelle di DGL, nonché grazie alla sua esperienza nel settore della grande distribuzione fai-da-te. »

«Il team manageriale di Cromology ha svolto un lavoro eccezionale per sviluppare Cromology e non vediamo l'ora di lavorare con loro ed siamo davvero entusiasti del potenziale di Cromology in seno a DGL, supportato dalle dimensioni e dalle risorse del N°4 al mondo, NPG», ha aggiunto.

Il presidente di Cromology, Pierre Pouletty afferma: «Sono davvero molto orgoglioso del lavoro svolto dai team e dal management di Cromology. L'acquisizione da parte di DGL e NPG scrive una nuova pagina nella storia di Cromology, costruita sulle prestazioni attuali e orientata alla crescita. Auguro ogni successo ai team di Cromology e a Nippon Paints per questo nuovo capitolo. »

Loïc Derrien, Direttore Generale di Cromology, afferma: «I dipendenti di Cromology non vedono l'ora di entrare a far parte della famiglia DGL-Nippon Paint Group. Oggi stiamo per scrivere un nuovo capitolo nella trasformazione di Cromology con una forte attenzione alla crescita. Entrare a far parte del 4° gruppo di vernici e pitture più grande del mondo porterà straordinarie possibilità per ciascuno di noi. Sfrutteremo le tecnologie e il know-how di DLG-NPG a vantaggio dei nostri clienti, offrendo al contempo una nuova opportunità di crescita ai nostri fornitori. I dipendenti di Cromology beneficeranno di opportunità di sviluppo sia professionale che personale. »

In seno a DGL, Cromology sarà in grado di svilupparsi in modo indipendente beneficiando comunque dell'accesso alle dimensioni globali, alle tecnologie, alle competenze e alle notevoli risorse finanziarie di NPG. Nello specifico:

Informazioni su DuluxGroup e Nippon Paint Group

DuluxGroup Limited (www.duluxgroup.com.au), azienda leader nelle vernici, pitture e rivestimenti in Australia e Nuova Zelanda, è stata fondata nel 1918. Con i suoi 4.000 dipendenti, DLG ha un fatturato di 1,3 miliardi di euro (2020). Dal 2019 è posseduta da Nippon Paint Group al 100%. NPG è il quarto gruppo mondiale di vernici e pitture e il primo in Asia.

Fondato nel 1881, NPG conta oltre 34.000 dipendenti in più di 30 paesi e regioni con un fatturato annuo di circa 6 miliardi di euro. DuluxGroup possiede il marchio DULUX in Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea. Non ha nessuna associazione né collegamento con il proprietario del marchio DULUX in altre parti del mondo, ivi compresa l'Europa.

Informazioni su Cromology

Con oltre 3.000 dipendenti, 5 laboratori di ricerca, 9 siti di produzione e 7 piattaforme logistiche principali, più di 380 Punti Vendita integrati e i suoi siti e-commerce, quelli dei suoi partner distributori indipendenti, negozi multispecialisti, insegne della grande distribuzione fai-da-te e Pure Players Marketplaces, Cromology progetta, produce e distribuisce un vasto assortimento di vernici, pitture e prodotti di decorazione per applicatori professionisti dell'edilizia e per i privati. Cromology è presente in 8 paesi (Belgio, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Marocco, Portogallo e Svizzera).

Nel corso della sua storia lunga più di 270 anni, Cromology ha acquisito un'esperienza senza pari nel campo delle vernici e pitture decorative. I marchi commerciali di Cromology sono espressione della sua professionalità, del suo know-how tecnico ed estetico e della sua capacità di innovazione (il 20% del fatturato è generato da prodotti con meno di tre anni).

Grazie a un'esperienza cliente premium, a prodotti di qualità che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo, Cromology mira a sviluppare la propria presenza nel settore delle vernici e pitture decorative, in particolare in Europa, pur con particolare attenzione a ridurre al minimo il proprio impatto ambientale.

Per ulteriori informazioni: www.cromology.com.

