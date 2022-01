Morellato: “gioielli da vivere” per distinguersi, con stile, in ogni occasione

21 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 21 gennaio 2022. È un'esperienza maturata in quasi cento anni di attività, quella che ha permesso a Morellato di diventare un vero e proprio player di riferimento nel settore della gioielleria. E con il portale www.morellato.com mette a disposizione dei clienti di tutto il mondo la sua offerta di anelli, orologi, bracciali, charm, portachiavi e orecchini donna , realizzati in materiali preziosi, come argento 925‰ o perle naturali. A rendere la proposta così vantaggiosa giungono inoltre l'opzione di spedizione gratuita, il puntuale customer care e il pratico servizio Click & Collect.

L'e-shop di Morellato presenta all'utente le collezioni più apprezzate per lei e per lui, fra cui Tesori, Scintille, Passioni o Drops. E per quanto riguarda i prodotti si incontrano bracciali, orologio donna, anelli, charm, ciondoli ma anche collane donna , uno dei must have immancabile in ogni portagioie femminile. Si tratta di preziosi senza tempo, perfetti da indossare in qualunque momento della giornata.

Visitando la sezione “Idee regalo” si trova una pratica guida che annovera tantissime proposte da donare ai propri cari in occasione di numerose ricorrenze: lauree, compleanni, matrimoni o anniversari. Sono bijoux versatili ed eleganti, in grado di far vivere un momento unico a chi li riceve. In alternativa si può optare per una gift card da 20 a 250 euro. Rappresenta un pensiero sicuramente gradito, poiché permette al destinatario di scegliere in prima persona il gioiello desiderato.

Le creazioni di Morellato sono realizzate in materiali pregiati: argento 925‰, pietre autentiche, perle naturali e cristalli, combinati ad elementi più accessibili per un risultato di alto valore stilistico e creativo. Per dubbi, domande o per ricevere un consiglio, l'utente può sempre rivolgersi al team del customer care, raggiungibile via e-mail o tramite numero telefonico.

Con un click su "Crea il tuo gioiello” è possibile personalizzare bracciali e collane con pendenti o charms, per renderli ancora più speciali. Il cliente può anche approfittare del servizio Click&Collect che prevede il ritiro del proprio acquisto presso uno degli oltre 200 punti vendita dislocati in tutta Italia, risparmiando sulle spese di spedizione.

Ordinando online invece, le consegne sono a costo zero per importi superiori a 39 euro. Quanto alle modalità di pagamento, garantiscono la totale sicurezza: carta di credito, PayPal o 4X Oney, soluzione di finanziamento che consente di suddividere la spesa in quattro rate, senza interessi aggiunti. Infine, nella remota ipotesi in cui l'articolo non dovesse soddisfare le aspettative, il reso ègarantito e gratuito entro 30 giorni.

