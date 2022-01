Quirinale: Sgarbi, 'se Draghi al Colle nuovo governo con Di Maio e Salvini'

21 gennaio 2022 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Se Draghi" va al Colle, contestualmente al governo "va un nome già deciso come premier che ha Salvini agli interni e Di Maio agli esteri, come al primo Conte. Con la differenza che questa volta è una maggioranza di centrodestra e M5S senza il PD. Altrimenti, se Draghi impone, anche il PD. Non c'è possibilità che Draghi faccia sciogliere nulla perché la sua indicazione è contestuale all'indicazione del Presidente del Consiglio. È chiarissimo". Lo dice Vittorio Sgarbi ai microfoni di RTL 102.5.