SNAI – Serie A: Milan-Juve, sfida da tripla Lazio-Atalanta, prevale il «2»

21 gennaio 2022 a

a

a

( Milano, 21 gennaio 2022 ) - Pronostico sul filo per il match clou di San Siro, con una leggerissima preferenza per i bianconeri, dati a 2,65 contro il 2,70 rossonero. All'Olimpico, Sarri cerca i tre punti per sperare ancora nel quarto posto, ma Gasperini gioca da favorito.

Milano, 21 gennaio 2022 – Equilibrio quasi perfetto: questo il giudizio degli analisti SNAI su Milan-Juventus, match clou della 23ª giornata di Serie A, in programma domenica sera. Una minima differenza in quota, comunque significativa, premia la Juventus, il cui successo esterno è dato a 2,65, contro il 2,70 dell'«1» rossonero. Segno che il credito dei bianconeri (4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 gare) è in crescita, mentre quello dei rossoneri, reduci dal traumatico stop interno con lo Spezia e ancora alle prese con numerose assenze, si segnala in leggero calo. All'andata, lo scorso settembre, finì con un gol per parte: un nuovo pareggio è un'ipotesi da 3,25, un altro 1-1 è il risultato più probabile, a 6,25. La Juve spera nei gol di Dybala, assente dal tabellino negli ultimi sei scontri diretti con il Milan. L'argentino è il bomber più “caldo”, a 2,50, a pari merito con Ibrahimovic. Da tenere d'occhio anche Morata a 2,75 e Leao a 3,00.

Lazio, con la Dea è sempre Over - Domani, antipasto di alto livello, tra Lazio e Atalanta, che spesso in passato hanno avuto scontri diretti pieni di emozioni e non privi di polemiche. Per la squadra di Sarri, padrona di casa, si tratta di un'occasione per avvicinarsi al quarto posto della Dea, oggi distante sette punti (e con una partita in più), ma il pronostico SNAI va in senso contrario: Atalanta favorita a 2,15, Lazio a inseguire a 3,10, mentre la «X» è data a 3,75. All'andata i biancocelesti furono raggiunti proprio allo scadere dal 2-2 di De Roon, risultato che stavolta pagherebbe 12 volte la posta. Fra le due squadre è stato sempre Over negli ultimi sette scontri diretti in campionato. Per questo, una sfida con almeno tre gol è nell'aria, a 1,55. Quanto ai gol, gran duello fra Immobile e Muriel, dati entrambi a 2,50.

Derby thriller - Turno importante anche per la lotta salvezza. Spezia e Sampdoria arrivano al derby con umori molto diversi: euforici i padroni di casa dopo l'impresa di San Siro, preoccupati i blucerchiati dopo le tre sconfitte consecutive. Tuttavia, l'arrivo di Giampaolo potrebbe dare la scossa alla Samp, ecco perché le quote registrano addirittura una lieve preferenza per il «2», dato a 2,65 contro il 2,70 del segno «1».

Fiorentina lanciata - Tra le altre, nessun problema sulla carta per l'Inter (1,10) contro un Venezia flagellato dal Covid (a quota astronomica, 22). Situazione simile per il Napoli (1,15) con la Salernitana (16). Dura per il Cagliari (5,50) nel match interno con la lanciatissima Fiorentina (1,60); Torino (2,10) avanti con il Sassuolo (3,40). Incontro insidioso per la Roma a Empoli, anche se i toscani hanno smarrito la via della vittoria da cinque turni. In ogni caso il pronostico è giallorosso, con il «2» a 1,80 e l'«1» a 3,90.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: [email protected]

Cell: 348.4963434