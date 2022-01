bwin data center: per il 53% Milan favorito contro una Juventus in risalita

21 gennaio 2022 a

(Roma, 21 gennaio 2022) - Roma, 21 gennaio 2022 – Nel match clou della ventitreesima giornata di Serie A Milan-Juventus, gli uomini di Pioli sono alla ricerca di punti per dimenticare la sconfitta contro lo Spezia, mentre i bianconeri rincorrono l'Atalanta al quarto posto. Il 53% degli appassionati auspica una vittoria rossonera, mentre il 24% è convinto che sarà la Juventus a conquistare i tre punti. Per il 23% la sfida si chiuderà in parità. Tra i risultati esatti più quotati troviamo lo 0-2 al 28% e l'1-1 al 27%. A San Siro si prospetta un'avvincente sfida, con un Over 2,5 puntato al 98%.

La sfida Lazio-Atalanta, in programma sabato sera all'Olimpico sarà un incontro all'insegna della Champions League. Da una parte gli orobici, attualmente quarti che devono respingere le insidie da parte della Juventus, dall'altra i biancocelesti che vogliono avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa. La vittoria dei nerazzurri è data all'57%, mentre il 17% crede in una vittoria degli uomini di Sarri. Il 26% dei tifosi invece auspica un pareggio. Tra i risultati esatti figurano il 3-3 al 26% ed il 2-1 al 12%. In questo match l'Over 2,5 al triplice fischio totalmente auspicato con il 100%.

Il derby campano Napoli-Salernitana, attualmente a forte rischio per i numerosi positivi al Covid-19 nella compagine granata, si giocherà domenica pomeriggio ore 15. Secondo il bwin data center il 98% degli appassionati si aspetta come risultato finale una vittoria dei padroni di casa. I risultati esatti più giocati restituiscono l'equilibrio dei pronostici con tre vittorie partenopee: 3-0 al 42%, 4-1 al 18% e 4-0 al 15%. Anche in questo caso ci si aspetta una partita ricca di reti con l'Over 2,5 giocato al 99%.

Nel sabato di questa ventitreesima giornata, alle ore 18, l'Inter sfiderà il Venezia a San Siro. Gli uomini di Inzaghi sono alla ricerca di una vittoria dopo il pareggio con l'Atalanta nello scorso turno, mentre i lagunari vogliono raccogliere punti per allontanarsi il più possibile dalle ultime tre posizioni della classifica. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) la quasi totalità dei tifosi è convinto che i nerazzurri vinceranno il match: la vittoria dei padroni di casa è pronosticata al 98%. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati: spiccano il 3-0 al 41% ed il 2-0 al 24%. Il match potrebbe terminare con molti gol: l'Over 2,5, infatti, è puntato al 99%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi riguardo la vittoria del campionato: l'Inter resta la favorita per lo scudetto, raccogliendo il 65% delle scelte. Per quanto riguarda le altre principali candidate al successo finale troviamo una Juventus in risalita al 18%, seguita dal Milan con il 10% delle preferenze. Si allontana il sogno tricolore per il Napoli che attualmente raccoglie il 3%.

Riguardo la classifica capocannonieri Serie A, secondo i pronostici, attualmente il favorito è il bomber della Lazio Ciro Immobile con il 44% delle preferenze, seguito dal giovanissimo attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic al 27%. Gli appassionati inseriscono nella loro griglia anche l'interista Lautaro Martinez, insieme al centravanti della Roma Tammy Abraham.

