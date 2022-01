21 gennaio 2022 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Una lettera inviata al governo, nello specifico al ministro ai Rapporti col PArlamento Federico D'Incà, per chiedere un provvedimento che consenta ai grandi elettori positivi di partecipare al voto per l'elezione del Capo dello Stato. Il provvedimento, in versione decreto visto il carattere d'urgenza, sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, al via a Palazzo Chigi. (segue)