Quirinale: Renzi, 'può andare Draghi ma con schema politico e premier che va bene a tutti'

Roma, 21 gen (Adnkronos) - Per il Quirinale "o hai uno schema politico che porta Draghi al Colle e c'è un governo con una caratura politica, o resta Draghi a palazzo Chigi e a quel punto al Colle ci va una figura che prende il consenso il più ampio possibile". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira.

"Draghi può essere garante dal Quirinale di una operazione politica, ma allora non sarà un politico a fare il presidente della Repubblica ma una figura istituzionale che andrà bene a tutti. Se poi i leader vogliono entrare non so, sono fatti loro, le valutazioni le faranno loro", ha spiegato il leader Iv.