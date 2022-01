Covid: Fontana, 'indice di contagio in frenata'

21 gennaio 2022 a

Milano 21 gen. (Adnkronos) - "L'indice di contagio registra una frenata e quindi non è in espansione". Lo dice a proposito dell'andamento della pandemia in Lombardia il presidente Attilio Fontana, annunciando su Faceook che la Regione resterà in zona gialla, sottolineato dei "dati incoraggianti: l'indice Rt sintomi, cioè quello dei contagi è sceso da 2,16 a 1,29 e soprattutto, ancora più importante quello ospedaliero passa da 1,28 a 0,99, quindi nuovamente sotto all'1".

"Ciò significa - aggiunge Fontana - che l'indice di contagio registra una frenata e quindi non è in espansione. Un evento sicuramente conseguenza delle vaccinazioni che dimostra l'efficacia di queste ultime a mitigare gli effetti della malattia da Covid. Un segno che potrebbe indicare che anche questa nuova ondata stia per essere superata".

In conclusione il presidente della Lombardia esorta: "Continuiamo a rispettare le regole, ma torniamo a guardare con ottimismo al futuro. Sicuramente dovremo ancora convivere con questo virus, ma allontaniamo panico e allarmismo".