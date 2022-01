Siria: Mazzeo, 'Munzir e Mustafa in Italia per un viaggio di speranza e solidarietà'

21 gennaio 2022 a

Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - "Munzir e Mustafa, protagonisti dello scatto 'Hardship of Life', vincitore del Siena Awards che ha fatto il giro del mondo, arriveranno oggi in Italia, a Siena, per poi essere trasferiti e curati al Centro Protesi Vigorso di Budrio, in provincia di Bologna. La speranza è affidata ad un intervento che possa ricostruire con protesi gli arti del piccolo Mustafa e di suo padre Munzir. Tutto questo grazie alla solidarietà dei tanti che hanno contribuito alla raccolta fondi dopo aver visto la foto. La potenza delle immagini può cambiare la storia e la vita". Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.