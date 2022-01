Covid: Fontana, 'governo semplifichi regole quarantena e isolamento'

21 gennaio 2022 a

Milano 21 gen. (Adnkronos) - "Bisogna semplificare le norme di quarantena o isolamento sia per le scuole che per i cittadini”. Lo chiede il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, comunicando con un post sulla sua pagina Facebook che la Lombardia resterà in zona gialla.

"Il mio impegno - dichiara Fontana - sarà orientato a chiedere al Governo di semplificare le norme sia per le scuole che per i cittadini in quarantena o isolamento, tenuti in ostaggio da lungaggini burocratiche che devono essere semplificate con procedure automatizzate".