Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo stanziato 390 milioni di euro per le attività colpite dalla pandemia, aumentando a 30 milioni il fondo per discoteche e sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del governo". Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti dopo il via libera del Consiglio dei ministri al dl sostegni ter.