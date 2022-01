Dl sostegni ter, Giannelli (presidi): "bene su ffp2, adesso si semplifichi gestione contagi"

21 gennaio 2022 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "La misura contenuta nella bozza sostegni di Ffp2 gratis a professori e studenti in sorveglianza va nella direzione giusta in quanto accoglie, sia pur parzialmente, le nostre richieste". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli che aggiunge: "Ora si deve proseguire sulla strada che avevamo indicato, semplificando urgentemente il protocollo di gestione dei casi positivi, allo stato ingestibile, e ampliando la rete di testing territoriale".

"Queste misure, se saranno adottate tempestivamente, permetteranno di ridurre significativamente il ricorso alla Dad e alla Ddi. L'Anp è, da sempre, per la scuola in presenza ma chiede di mantenere alto il livello di sicurezza per non mettere a rischio la salute del personale scolastico".