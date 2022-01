Calcio: Barone, 'Vlahovic? Nessuna offerta dalla Juve'

21 gennaio 2022 a

Firenze, 21 gen. (Adnkronos) - "Vlahovic alla Juve? Ho letto ma ovviamente alla Fiorentina non è arrivato niente e non c'è stato niente. Ci sono delle conversazioni con delle squadre all'estero pero' ovviamente non si balla in uno, si balla in tre". Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, parlando del presunto interesse della Juventus per Dusan Vlahovic con una ipotetica offerta di 35 milioni di euro più il cartellino di Kulusevski, ai microfoni della 'Tgr Rai-Toscana'. Il dg viola ha poi spiegato che con gli agenti dell'attaccante ci sono "zero comunicazioni. Ho avuto la settimana scorsa una conversazione con Dusan ed ovviamente la risposta è stata zero. Tocca a lui comunicare le sue intenzioni. Gli ho chiesto parecchie volte questa cosa, anche quando c'era qui il presidente Commisso, e la risposta è stata zero".