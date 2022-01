TESSA THOMPSON SARÀ IL NUOVO VOLTO DI ARMANI BEAUTY

21 gennaio 2022 a

PARIS, 21 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Armani beauty è lieta di comunicare che il suo nuovo volto sarà l'attrice americana Tessa Thompson. La Thompson prenderà parte sia alla campagna dell'iconico fondotinta LUMINOUS SILK che a quella del nuovo rossetto LIP POWER, entrambe curate dal fotografo svedese Mikael Jansson.

Il fondotinta LUMINOUS SILK è famoso per essere la prima espressione della filosofia di Armani di perfezionare l'incarnato con un tocco leggerissimo ed è disponibile in ben 40 diverse tonalità, per adattarsi a qualsiasi tipo di carnagione. LIP POWER è un rossetto satinato a lunga tenuta formulato con oli protettivi e confortevoli e con pigmenti altamente concentrati, per offrire un colore acceso che dura tutto il giorno, comfort e leggerezza. L'innovativa forma a goccia consente un'applicazione scorrevole e dei contorni precisi e definiti.

«La mia idea di bellezza si applica ad ogni donna dal momento che ne esalta la personalità e l'unicità. Tessa Thompson mi ha colpito per la splendente energia che emana e per la calma vibrante del suo modo di essere. Sono contento di poter lavorare con lei ed esprimere una nuova sfaccettatura del caleidoscopio femminile di Armani beauty», ha dichiarato Giorgio Armani.

Tessa Thompson ha aggiunto: «A livello culturale, le nostre idee sul concetto di bellezza stanno cambiando e stanno diventando più inclusive. Ciò che mi piace di Armani è il modo in cui riesce a far sentire migliore qualsiasi donna».

La Thompson, che è nata a Los Angeles, ha mosso i primi passi in teatro per poi ottenere dei piccoli ruoli in televisione e successivamente affermarsi nel cinema. Il suo primo grande ruolo di successo è stato nella serie del 2014 "Dear White People", seguito da quello nel film "Selma" di Ava DuVernay sempre nello stesso anno. È inoltre conosciuta per il suo ruolo nella serie televisiva "Westworld", nominata agli Emmy. Nel 2015 ha recitato in "Creed", riconfermando il suo ruolo in "Creed II" nel novembre del 2018. Attualmente è impegnata nella produzione di "Creed III". Ha inoltre interpretato il personaggio di Valchiria nel film Marvel "Thor: Ragnarok" nel 2017, seguito da "Avengers: Endgame" nel 2019 e interpreterà di nuovo lo stesso ruolo nel prossimo "Thor: Love and Thunder", la cui uscita è prevista quest'anno. Nel 2019 è apparsa sulla copertina della rivista "TIME" come "leader della nuova generazione". Nel 2020 è stata coprotagonista in "Sylvie's Love", di cui è stata anche produttrice esecutiva. Più recentemente è stata acclamata dalla critica per il suo ruolo di Irene Redfield nel film "Passing" di Rebecca Hall ambientato negli anni Venti del secolo scorso e uscito nel 2021 su Netflix. Il film è un adattamento del romanzo di Nella Larsen sul movimento "Harlem Renaissance" degli anni Venti che indaga la pratica del "passaggio razziale". Parallelamente alla carriera di attrice, nel 2021 la Thompson ha aperto la sua propria casa di produzione "Viva Maude", per la quale ha firmato un diritto di prelazione con HBO/HBO Max, iniziando con l'adattamento cinematografico dei libri "The Secret Lives of Church Ladies" e "Who Fears Death". Inoltre ha creato la docu-serie per Hulu intitolata "Puzzle Talk", attualmente in fase di sviluppo e di cui sarà anche la produttrice esecutiva.

Tessa Thompson si unisce così ad Armani beauty insieme alle attrici Cate Blanchett, Zhong Chuxi, Adria Arjona, Alice Pagani e Greta Ferro, agli attori Ryan Reynolds, Jackson Yee e Nicholas Hoult, nonché alle modelle Barbara Palvin, Madisin Rian e Valentina Sampaio. Ciascun volto di Armani beauty incarna, a modo proprio, la visione della bellezza di Giorgio Armani.

Armani beauty: semplicità, eleganza naturale e autenticità

Da oltre 20 anni Armani beauty propone make-up dalla texture perfetta, trattamenti con formulazioni nate dalle ricerche più avanzate, nonché profumi creati con gli ingredienti più rari. Ispirata dalle persone comuni e dalle loro esigenze, la linea make-up è nata per valorizzare la bellezza naturale, esaltandola anziché nascondendola, ed è rinomata per alcuni prodotti iconici: i fondotinta "Luminous Silk" e "Power Fabric", la linea di make-up "Neo Nude", il mascara "Eyes to Kill", l'ombretto "Eye Tint", il rossetto liquido "Lip Maestro", nonché il nuovo rossetto "Lip Power". Della gamma di prodotti per il viso fa parte anche la speciale linea antietà "Crema Nera". Il brand comprende collezioni di profumi da uomo e da donna, tra cui gli iconici "Acqua Di Giò", "Code", "Sì" e "My Way", nonché la gamma di profumi haute couture "Armani / Privé".

