Milano: girando video in capannone abbandonato trovano cadavere ustionato

21 gennaio 2022 a

a

a

Milano 21 gen. (Adnkronos) - Tre giovani stavano girando un video musicale all'interno di capannoni industriali abbandonati, quando hanno trovato il cadavere di un uomo, completamente ustionato. È successo oggi, verso le 12.20, a Cerro Maggiore, in provincia di Milano.

Sul luogo in cui è stato trovato il cadavere, in via Benedetto Croce, sono intervenuti oltre ai carabinieri della Compagnia di Legnano, anche i militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano, che stanno effettuando i rilievi.