Scuola: Pittoni (Lega), 'in Milleproroghe presentate proposte su principali criticità'

21 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Per la fase emendativa del Milleproroghe abbiamo presentato proposte che coprono la quasi totalità delle attuali criticità della scuola. Dovesse infatti arrivare lo stop per inammissibilità su alcune richieste, è comunque importante ricordare l'urgenza di soluzioni in particolare su personale, spazi e prevenzione sanitaria. Non a caso da mesi è dialogo aperto con tutte le forze politiche con l'obiettivo di un decreto Scuola con cui affrontare in modo organico le principali questioni dell'istruzione". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.