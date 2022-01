Lombardia: Santambrogio nuovo presidente Unione province lombarde

21 gennaio 2022 a

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Luca Santambrogio è il nuovo presidente dell'Upl, l'Unione delle province lombarde. Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza, è stato eletto oggi a Milano dal consiglio direttivo di Upl e succede a Vittorio Poma, presidente della Provincia di Pavia. "I tre temi principali che abbiamo di fronte sono la riforma, le risorse e il personale. Mancano gli ultimi passaggi per dare un po' di respiro alle nostre strutture", ha detto Santambrogio. "Abbiamo bisogno di risorse, anche umane e di profilo tecnico".

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha detto che "sono stati anni di grande lavoro per le Provincie e la Regione che ha cercato di mantenere attive le funzioni delegate. Ricordo che una delle prime decisioni assunte dalla nostra giunta fu destinare loro una certa quota di risorse per avviare i lavori di manutenzione delle strade che nel 2018 erano ad un livello di manutenzione molto basso. Mi auguro che la nuova riforma nazionale annunciata possa consentire alle Province di tornare ad essere punto di riferimento per i territori e i Comuni, svolgendo quell'attività amministrativa che la Regione non deve svolgere”.