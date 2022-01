Quirinale: dl elettori positivi, spostamento solo per voto, mezzi propri, pernotto in isolamento

21 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Potranno spostarsi solo per votare, su mezzi propri, non sostare in luoghi pubblici, avere contatti solo con le persone coinvolte nella predisposizione delle votazioni, nel drive-in esterno a Montecitorio. Pernotto e pasti consentiti solo nelle sedi indicate per l'isolamento, indossare sempre, al chiuso e all'aperto, la mascherina Ffp2. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del dl varato oggi dal governo per consentire ai grandi elettori positivi di votare per il Presidente della Repubblica, come chiesto a gran voce dai parlamentari.

"Attesa la richiesta formulata dal Parlamento, al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, i componenti membri delle Camere in seduta comune e i delegati regionali convocati a partire dal 24 gennaio 2022, i quali siano sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultati positivi all'esame da contagio del COVID-19 o della quarantena precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva prevista dalle vigenti disposizioni, sono autorizzati, previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente - recita il dl - agli spostamenti con mezzo proprio o sanitario sul territorio nazionale, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio, esclusivamente per raggiungere la sede del Parlamento, ove si svolge la votazione e fare rientro nella propria residenza o dimora".

"Durante la trasferta necessaria a completare le operazioni di voto, i membri componenti del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni: divieto di utilizzo dei mezzi pubblici; divieto di sosta in luoghi pubblici; divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono preposti alle operazioni di voto; divieto di pernottamento e consumazione dei pasti nei luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena, obbligo di utilizzo costante, all'aperto e al chiuso, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2".