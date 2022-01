Covid: sostegni alle Regioni, Giani ringrazia Speranza

21 gennaio 2022 a

Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, interviene riguardo alla notizia dell'arrivo di altri 400 milioni per le spese Covid delle Regioni, per far fronte alla quarta ondata e alla campagna di vaccinazione. "Per la Toscana significa un rimborso di 25,30 milioni: è una bella notizia e ringrazio il ministro Speranza che si è battuto tanto per questa previsione di impegno spesa negli atti di Governo; apprezziamo la sensibilità e l'attenzione rivolta alle Regioni", dichiara Giani.

La situazione delle Regioni è quella di chi “ha gestito in prima linea il contrasto al Covid organizzando vaccinazioni, procedure di tamponamento e trovandosi con molti compiti da svolgere all'interno di ospedali e strutture sanitarie - spiega Giani - Nel 2021 la Toscana si è trovata ad aggravare proprio bilancio di oltre 600milioni per il Covid: anche se la cifra che arriverà appare comunque un ristoro parziale, apprezziamo molto che da parte del ministro vi sia stata la preoccupazione di offrire una compensazione economica. Questi ristori - conclude il presidente della Toscana - consentono di alleggerire gli equilibri di bilancio garantendo nuovi servizi".