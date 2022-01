Quirinale: Rosato, 'no a 'fanta presidente', si elegga un buon 'arbitro''

21 gennaio 2022 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Facendo politica non sono interessato ad individuare un fanta presidente della repubblica, abbiamo tutto l'interesse ad avere al colle un nome rappresentativo, che sia un buon 'arbitro' tra tutte le forze politiche. Tenere la più ampia maggioranza di governo significa garantire un proseguimento del lavoro del medesimo anche in vista delle elezioni del 2023. Altri 5 - 6 giorni di valzer e alla quarta votazione, sono ottimista, uscirà fuori il nome del presidente della Repubblica". Così Ettore Rosato durante la diretta della sua trasmissione 'Da Trieste in giù' su Radio Leopolda.