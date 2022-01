Quirinale: Bindi, 'Casini? Non ha profilo internazionale che serve a Paese'

21 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Casini ha fatto un lungo percorso dalla Dc all'essere eletto con i voti del mio partito. Sono quei percorsi che possono unire ma anche dividere. Quando uno fa dei percorsi così contorti, quando uno prima è del centro destra e poi viene eletto con i voti del centro sinistra, ecco, non è detto che il percorso unisca. In ogni caso Casini non è il profilo internazionale di cui credo l'Italia abbia bisogno in questo momento". Così Rosy Bindi a Otto e mezzo su La7.