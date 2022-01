Tennis: Australian Open, Bolelli e Fognini agli ottavi in doppio

22 gennaio 2022 a

Melbourne, 22 gen. -(Adnkronos) - Prosegue l'avventura in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Il 36enne di Budrio, numero 25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, numero 93 Atp in doppio, hanno eliminato per 7-6 (7-2), 6-3 il duo composto dal croato Ivan Dodig e dal brasiliano Marcelo Melo, nona testa di serie del torneo. La coppia azzurra, reduce dalla finale a Sydney (la nona nel circuito uno a fianco all'altro), si giocherà un posto nei quarti di finale con altri due specialisti come il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares, numeri 8 del seeding.