Gkn: da lavoratori ok ad accordo, 'è una tappa risultato della nostra lotta'**

Firenze, 22 gen. - (Adnkronos) - "In una situazione chiaramente segnata dal Covid, in termini di quarantene e positivi, il referendum sull'accordo al Mise ha visto 265 votanti su 354 aventi diritto (74%), con 262 sì, 2 no, 1 scheda nulla". Così questa mattina su Facebook il Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) annuncia l'ok dato al piano per la reindustrializzazione proposto dall'imprenditore Francesco Borgomeo al Mise.

"L'accordo quadro raggiunto al Mise - l'unica cosa che abbiamo firmato da quel 9 luglio, resistendo ad ogni altra ipotesi di accordi sulla mitigazione dei licenziamenti - andrà accompagnato a sua volta da altri accordi in sede aziendale da raggiungere la prossima settimana", aggiungono i lavoratori della ex Gkn ora QF da quando la proprietà è passata a Borgomeo. "E' un accordo sindacale avanzato in un contesto politico e sociale che ancora non ci soddisfa", puntualizzano, sottolineando che "il processo di reindustrializzazione non è qualcosa che abbiamo voluto, ma qualcosa che subiamo: dentro questo processo, abbiamo messo paletti importanti", ed "è una tappa, risultato della lotta, e che avrà senso solo se continuerà la mobilitazione".