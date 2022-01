Quirinale: report Spin factor-Adnkronos, Salvini il leader più citato su social, Letta secondo

22 gennaio 2022 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Matteo Salvini, seguito da Enrico Letta, sono i leader più menzionati sui social in relazione all'elezione del Presidente della Repubblica. E' quanto emerge da un'analisi realizzata in esclusiva per l'AdnKronos tramite Human, l'esclusiva piattaforma di web e social listening, interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di Spin Factor, società leader in Italia nella consulenza strategica politica e istituzionale.

A livello di citazioni, relativamente ai leader di partito, primo Matteo Salvini con il 25,31%, a seguire Enrico Letta 20,28% e poi Silvio Berlusconi, 19,40%.