Quirinale: report Spin Factor-Adnkronos, Letta primo per sentiment tra leader sui social

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Enrico Letta primo tra i leader per sentiment sui social. E' quanto emerge da un'analisi realizzata in esclusiva per l'AdnKronos tramite Human, l'esclusiva piattaforma di web e social listening, interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di Spin Factor, società leader in Italia nella consulenza strategica politica e istituzionale.

Il sentiment mette in luce il peso e la percezione del ruolo che sono chiamati a svolgere i leader di partito nella scelta del candidato ideale. Il leader in assoluto che gli utenti stanno giudicando più positivamente è Enrico Letta che ottiene un sentiment positivo superiore al 35,01%, subito seguito da Giuseppe Conte al 34,93% di sentiment positivo e Matteo Renzi con il 30,66%.

Più bassi, invece, in questa fase i leader del centrodestra: Matteo Salvini 27,18%, Silvio Berlusconi 27,03% e Giorgia Meloni 22,81%, che evidentemente risentono della fase di stallo che sta vivendo la candidatura di Berlusconi.