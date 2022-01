22 gennaio 2022 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Le sardine. Non ci facciamo mancare nulla…". Così Carlo Calenda commenta via twitter la sardina Mattia Santori secondo cui Pd, M5S e Leu avrebbero dovuto contrapporre alla candidatura di Silvio Berlusconi nomi come Monica Cirinnà e Vladimir Luxuria.