Calcio: Italiano, 'Vlahovic? Non vedo l'ora che finisca il mercato'

Firenze, 22 gen. - (Adnkronos) - “Non vedo l'ora che si chiuda questo mercato. È complicato per noi giocare durante la sessione. Ho visto il solito Vlahovic, la solita settimana, i soliti discorsi che ci accompagnano da tempo”. Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano in merito al mercato del club viola con l'attaccante serbo Dusan Vlahovic al centro di numerose voci che lo vedrebbero in partenza già a gennaio.

Il mercato, finora, ha soddisfatto Italiano con l'arrivo di Ikoné e Piatek. In uscita, invece, potrebbe andar via chi ha giocato meno: “Il mercato è aperto, la volontà è quella di ascoltare chi ha meno minutaggio. La linea è questa -spiega Italiano in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari-. Al termine del mercato dovrà esserci una Fiorentina convinta di poter far bene e ripetere, se non migliorare, il girone d'andata. Vedremo chi ci sarà ad affrontare queste partite, abbiamo solamente voglia di dimostrare il nostro valore".