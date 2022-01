Quirinale: Napolitano 8 e Casini 6 i 'grandi elettori' veterani, record Andreotti a quota 12'** (3)

22 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Difficilmente eguagliabile appare il record di Giulio Andreotti, che ha partecipato a 12 votazioni: le due con le quali l'Assemblea costituente elesse e poi confermò, dopo le sue dimissioni, Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato; quindi quelle del Parlamento repubblicano da Luigi Einaudi fino a Giorgio Napolitano nel 2006.

Dopo di lui Nilde Iotti e Oscar Luigi Scalfaro con nove votazioni, a partire anche loro dall'Assemblea costituente. La prima arrivò fino all'elezione proprio di Scalfaro, presente ma senza partecipare al voto in quanto presidente della Camera a quella di Cossiga. Il secondo fino a quella di Napolitano nel 2006, saltando la sua in quanto presidente della Camera e ovviamente, poiché ancora in carica, quella del suo successore Ciampi.

Se Napolitano riuscirà a partecipare alla seduta che inizia lunedì prossimo anche lui arriverà a votare a nove sedute.