Quirinale: Renzi, 'Draghi? Al Colle non ci si va contro i partiti ma in virtù accordo politico'**

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Chi vuole andare al Colle non ci va contro i partiti. Penso che la candidatura di Draghi possa stare in piedi solo a condizione che abbia questo elemento politico". Così Matteo Renzi a In Mezz'ora in Più.

O "si va verso un presidente che garantisce Draghi a palazzo Chigi, perchè nessuno si può prendere il lusso di perderlo. Oppure l'alternativa è una scelta politica perchè si va al Colle solo in virtù di un accordo politico".